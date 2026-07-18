"Общество Расхитителей" от Crystal Dynamics рискует переписать каноничную историю Лары Крофт

Студия Crystal Dynamics представила «Общество Расхитителей», опубликовав письмо предка Лары Крофт — Т. Э. Крофта. Этот документ описывает тайный союз со своими строгими правилами и обязательствами. Такой шаг сильно меняет концепцию оригинальной Tomb Raider 1996 года, где Лара была бунтаркой-одиночкой, которая бросила вызов высшему свету ради собственной свободы.

Теперь же героиня оказывается частью секретной сети из ученых, воров и аристократов. Превращение одинокой искательницы приключений в наследницу организованного ордена, по мнению многих, лишает франшизу её главного шарма — идеи независимости и рассчитывания только на себя.

Хотя семейная история Крофт затрагивалась и в прошлых частях франшизы, «Общество Расхитителей» выстраивает вокруг героини масштабную мифологию, основанную на понятии родового долга. Критики и игровое сообщество уже выразили опасения, что акцент на межпоколенческих обязательствах разрушит архетип волка-одиночки, который сформировал культовый статус серии.

Судя по всему, новая фракция станет центральным элементом будущего нарратива франшизы. В данный момент Crystal Dynamics использует этот лор при разработке двух следующих проектов — Tomb Raider Legacy of Atlantis и Tomb Raider Catalyst.