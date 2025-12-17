"Она борется за свою жизнь в накладных ресницах?": Журналистка IGN Стелла Чанг раскритиковала новую внешность Лары Крофт

В соцсетях уже несколько дней не утихает скандал вокруг анонсированного на The Game Awards 2025 ремейка Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Все началось с поста игровой журналистки Стеллы Чанг, известной по работе в IGN и комментированию киберспорта. По ее словам, такая гламурная внешность неуместна для героини, "борющейся за жизнь" в джунглях Атлантиды.

Ого, новый дизайн Лары Крофт действительно неприятный.

Я хотела пошутить, что она выглядит как те отфотошопленные фото антиповесточников, которые "снова делают героинь горячими", но, похоже, это уже не шутка.

Серьезно? Она борется за свою жизнь в накладных ресницах?

Твит быстро завирусился, набрав миллион просмотров и тысячи репостов. Фанаты Лары обвиняют журналистку в зависти и невежестве, причем вступились за нее как мужчины, так и женщины.

Многие подчеркивают, что классическая Лара 1996 года - икона с преувеличенными формами, модельной внешностью и уверенностью, а не "реалистичная выживальщица" из трилогии Survivor (2013–2018).

"Мы вернулись! Woke мертв", пишут фанаты, постя мемы с "жирным гримом" самой Стеллы.