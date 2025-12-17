"Она борется за свою жизнь в накладных ресницах?": Журналистка IGN Стелла Чанг раскритиковала новую внешность Лары Крофт

В соцсетях уже несколько дней не утихает скандал вокруг анонсированного на The Game Awards 2025 ремейка Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Все началось с поста игровой журналистки Стеллы Чанг, известной по работе в IGN и комментированию киберспорта. По ее словам, такая гламурная внешность неуместна для героини, "борющейся за жизнь" в джунглях Атлантиды.
Ого, новый дизайн Лары Крофт действительно неприятный.
Я хотела пошутить, что она выглядит как те отфотошопленные фото антиповесточников, которые "снова делают героинь горячими", но, похоже, это уже не шутка.
Серьезно? Она борется за свою жизнь в накладных ресницах?
Твит быстро завирусился, набрав миллион просмотров и тысячи репостов. Фанаты Лары обвиняют журналистку в зависти и невежестве, причем вступились за нее как мужчины, так и женщины.
Многие подчеркивают, что классическая Лара 1996 года - икона с преувеличенными формами, модельной внешностью и уверенностью, а не "реалистичная выживальщица" из трилогии Survivor (2013–2018).
"Мы вернулись! Woke мертв", пишут фанаты, постя мемы с "жирным гримом" самой Стеллы.
Кретинизм обиженых меншиств.
Ну кста мне лично тоже не нравится внешка новой лары, ну ведь кукла. Ларка 2015 года самы топ.
Вот тут согласен
Эбби тоже из Ластухи тебе зашла?
ты в эту Эбби-то играл, или только на обложке видел? весь ее смысл ровно в том, чтобы персонаж отталкивал тебя, вызывал натуральное чувство неприязни и желание расправиться с ней и ее друзьями из ВОФ, до тех пор, пока ты не пройдешь ее сюжетку, не поймешь мотивы и не увидишь трансформацию. а в финальной дуэли Элли и Эбби ты уже должен сопереживать второй, а не первой как в начале. жаль, что тебя на понимание всего этого не хватило
а то что в кино, каждая баба валит пачками мужиков в три раза больше них, и при этом с укладкой, марафетом и маникюром она видимо не в курсе. "она выглядит как те отфотошопленные фото антиповесточников" она наверно просто уже и не знает как выглядит симпатичная девушка, из-за своих друзей ПОВЕСТОЧНИКОВ с их отвратными прическами ядовитых цветов и вечно не мытые, с их фигурами мешка с овсом, и кучей пирсинга и тупых татуировок, такую Лару пусть оставит в своих влажных фантазиях
Поддерживаю. Шлюха какая-то!
Вот какая нужна
С такой не страшно гулять по ночам.
Собственно как обычно, мутант из планеты Жопа.
Да ей нормально тра@аря не хватает, вот и бесица
да всё, Трампушка пришёл и попустил всех этих жирух, лезбух, свит бейбав, всё это не более, чем предсмертные конвульсии отдельных растык
Тебе напомнить кто будет играть Снэйпа в новом Гарри Потерре? Вы трамписты все такие одноклеточные.
оо собиратель слухов)) говрят зепля не просто плоская, она треугольная
гoвнo поносом не испортить)))
Если что, её в 2024 году уволили из IGN.
жаль ей не объяснить что Игры на то и Игры там не может быть реализма
...тявкнула страшная феминистка.
Каждое утро красится минимум полчаса, завтракает, потом борется.
Если брать в учёт реальность, то большинство игр с женскими персонажами в принципе не реалистичны.
поправил не благодари))
Ну да, можно подумать что та-же ваха про реалистичность. Вы в игру играть приходите, или реализм искать?