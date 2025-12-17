ЧАТ ИГРЫ
"Она борется за свою жизнь в накладных ресницах?": Журналистка IGN Стелла Чанг раскритиковала новую внешность Лары Крофт

2BLaraSex 2BLaraSex

В соцсетях уже несколько дней не утихает скандал вокруг анонсированного на The Game Awards 2025 ремейка Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Все началось с поста игровой журналистки Стеллы Чанг, известной по работе в IGN и комментированию киберспорта. По ее словам, такая гламурная внешность неуместна для героини, "борющейся за жизнь" в джунглях Атлантиды.

Ого, новый дизайн Лары Крофт действительно неприятный.
Я хотела пошутить, что она выглядит как те отфотошопленные фото антиповесточников, которые "снова делают героинь горячими", но, похоже, это уже не шутка.
Серьезно? Она борется за свою жизнь в накладных ресницах?

Твит быстро завирусился, набрав миллион просмотров и тысячи репостов. Фанаты Лары обвиняют журналистку в зависти и невежестве, причем вступились за нее как мужчины, так и женщины.

Многие подчеркивают, что классическая Лара 1996 года - икона с преувеличенными формами, модельной внешностью и уверенностью, а не "реалистичная выживальщица" из трилогии Survivor (2013–2018).

"Мы вернулись! Woke мертв", пишут фанаты, постя мемы с "жирным гримом" самой Стеллы.

MNM 777
43
Omnia Smirnow

Кретинизм обиженых меншиств.

9
СнопакДоминатор

Ну кста мне лично тоже не нравится внешка новой лары, ну ведь кукла. Ларка 2015 года самы топ.

39
askazanov

Вот тут согласен

13
Dimitriy S

Эбби тоже из Ластухи тебе зашла?

9
alexey_nik Dimitriy S

ты в эту Эбби-то играл, или только на обложке видел? весь ее смысл ровно в том, чтобы персонаж отталкивал тебя, вызывал натуральное чувство неприязни и желание расправиться с ней и ее друзьями из ВОФ, до тех пор, пока ты не пройдешь ее сюжетку, не поймешь мотивы и не увидишь трансформацию. а в финальной дуэли Элли и Эбби ты уже должен сопереживать второй, а не первой как в начале. жаль, что тебя на понимание всего этого не хватило

14
r23dom

а то что в кино, каждая баба валит пачками мужиков в три раза больше них, и при этом с укладкой, марафетом и маникюром она видимо не в курсе. "она выглядит как те отфотошопленные фото антиповесточников" она наверно просто уже и не знает как выглядит симпатичная девушка, из-за своих друзей ПОВЕСТОЧНИКОВ с их отвратными прическами ядовитых цветов и вечно не мытые, с их фигурами мешка с овсом, и кучей пирсинга и тупых татуировок, такую Лару пусть оставит в своих влажных фантазиях

24
BellaRamsey

Поддерживаю. Шлюха какая-то!

19
BellaRamsey

Вот какая нужна

26
ChaosFive555 BellaRamsey

С такой не страшно гулять по ночам.

Рикочико

Собственно как обычно, мутант из планеты Жопа.

19
Kartman9

Да ей нормально тра@аря не хватает, вот и бесица

12
HellowRainbow Kartman9
15
Snake Snaake Snaaaaaake

да всё, Трампушка пришёл и попустил всех этих жирух, лезбух, свит бейбав, всё это не более, чем предсмертные конвульсии отдельных растык

17
FilthyZachary

Тебе напомнить кто будет играть Снэйпа в новом Гарри Потерре? Вы трамписты все такие одноклеточные.

8
нитгитлистер FilthyZachary

оо собиратель слухов)) говрят зепля не просто плоская, она треугольная

Kantahas FilthyZachary

гoвнo поносом не испортить)))

MrGamerDad

Если что, её в 2024 году уволили из IGN.

14
Nill Kravets

жаль ей не объяснить что Игры на то и Игры там не может быть реализма

1
Ahnx

...тявкнула страшная феминистка.

10
Bargainer

Каждое утро красится минимум полчаса, завтракает, потом борется.

6
Gords

Если брать в учёт реальность, то большинство игр с женскими персонажами в принципе не реалистичны.

6
нитгитлистер
*Если брать в учёт реальность, то большинство игр в принципе не реалистичны.

поправил не благодари))

14
Raphtallia

Ну да, можно подумать что та-же ваха про реалистичность. Вы в игру играть приходите, или реализм искать?

1
