"Она не просит прощения": голос новой Лары Крофт рассказала о жестком характере героини в ремейке Tomb Raider

Британская актриса Аликс Уилтон Реган, подарившая Ларе Крофт голос и движения в грядущей Tomb Raider: Legacy of Atlantis, дала большое интервью изданию Deadline. В ходе беседы она подробно остановилась на творческом процессе, изнурительных тренировках и своем видении эволюции культовой расхитительницы гробниц.

По словам Реган, процесс получения роли был традиционным и строгим. О кастинге она узнала во время отпуска в Италии от своего агента, которая заявила, что участие в проекте «не обсуждается». Из-за жестких условий конфиденциальности все материалы присылались под кодовыми именами, и лишь позже актриса узнала, что пробуется на роль Лары Крофт. В общей сложности отбор занял около восьми месяцев и состоял из четырех масштабных этапов прослушиваний.

Поскольку проект требует полноценного захвата движений (performance capture), подготовка превратилась в серьезное испытание. Аликс выстроила жесткий спортивный режим, включающий силовые тренировки, бег, утренние хайкинг-марафоны по холмам Лос-Анджелеса и занятия боксом. Физическое состояние напрямую влияло на актерскую игру и голос: исполнительнице нужно было чувствовать свои мышцы и силу, чтобы, например, правдоподобно отыграть и озвучить сцену, где Лара вырывается из захвата нескольких врагов.

Реган категорически отказалась называть Legacy of Atlantis обычным ремейком или графическим ремастером — это полноценное глубокое переосмысление оригинала 1996 года. Новая игра верна духу и ядру первоисточника (где Ларе предстоит исследовать Атлантиду, сражаясь с динозаврами и наемниками), но при этом предложит массу неожиданных сюжетных поворотов и гораздо глубже раскроет личную драму героини.

Концептуально актриса описывает эту версию как возвращение к эпохе «классической Лары», а ключевым словом для ее характера называет «бескомпромиссность». Местная Лара Крофт не оправдывается, не просит прощения, а просто говорит то, что думает, берет и делает. Реган призналась, что играть настолько прямолинейного и жесткого женского персонажа — редкий и ценный опыт, который остается дефицитом в индустрии развлечений даже сегодня.

Релиз Tomb Raider: Legacy of Atlantis запланирован на 12 февраля 2027 года для ПК и консолей.