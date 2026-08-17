Опубликован новые концепт-арты Tomb Raider Legacy of Atlantis с Ларой Крофт в Перу

Amazon Game Studios продолжает делиться деталями производства грядущего приключенческого экшена Tomb Raider Legacy of Atlantis. Издатель выпустил очередной эпизод закулисного мини-сериала, сфокусированный на ключевых геймплейных изменениях. В этот раз авторы подробно остановились на боевой системе и механике развития персонажа, которые были полностью переработаны для соответствия современным стандартам. Вместе с роликом в сети появился новый концепт-арт с Ларой Крофт на фоне перуанских локаций.

Legacy of Atlantis позиционируется как проект, объединяющий элементы культовой оригинальной Tomb Raider 1996 года от Core Design и её ремейка Tomb Raider Anniversary. В центре истории окажутся поиски Наследия — легендарного артефакта Атлантиды. Чтобы собрать его фрагменты воедино, бесстрашной расхитительнице гробниц предстоит отправиться в масштабную экспедицию по Перу, Греции, Египту и таинственному острову в Средиземном море.

За разработку отвечает студия Flying Wild Hog, известная своими динамичными экшенами, которая работает в тесном сотрудничестве со старожилами франшизы из Crystal Dynamics.

Релиз Tomb Raider Legacy of Atlantis намечен на 12 февраля 2027 года на PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.