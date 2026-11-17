Компания Amazon поделилась с прессой восьмиминутным роликом со съёмочной площадки Tomb Raider: Legacy of Atlantis, где показали сессию захвата движений (motion capture). Главной героиней видео стала актриса Аликс Уилтон Риган, исполняющая роль Лары Крофт — в кадре она работает в специальном костюме с датчиками.

В отличие от привычных промо-материалов, первая половина этой записи сохранила оригинальную звуковую дорожку со студии. Благодаря этому можно не только увидеть, но и услышать, как создаются ключевые сюжетные эпизоды и как актёры ищут правильную подачу для своих персонажей.

Подготовка и рабочие мелочи на площадке

Видео начинается с настройки оборудования. Аликс Уилтон Риган вместе с партнёром по сцене Диего обсуждает, куда удобнее крепить ранцы с передатчиками — на спину или на грудь. В итоге актёры решают закрепить их спереди, поскольку в предстоящем дубле им предстоит сидеть в креслах и свободно откидываться на спинку.

Поиск характера Лары и знаменитый диалог с Натлой

Самая интересная часть записи посвящена репетиции знаменитой завязки игры — встречи в отеле Калькутты с Жаклин Натлой и Ларсоном. Перед командой встаёт творческий спор о том, как именно должна вести себя Лара в этот момент. На предложение сыграть сцену более расслабленно Аликс возражает, что её героиня сейчас вовсе не спокойна — она буквально горит предвкушением грядущего приключения и с трудом верит, что ей согласились помочь в поисках. По мнению актрисы, именно это внутреннее напряжение задаёт правильный тон всей дальнейшей игре.

Сразу после обсуждения звучит сама репетиция диалога, в котором сразу угадываются фирменные дерзкие интонации мисс Крофт:

— Надо признать, тебя сняли с удачного ракурса, — бросает Ларсон.

— Хочешь сказать, что у меня есть неудачные? — парирует Лара.

Затем в разговор вступает Натла, направляя героиню к первой цели: «Мы полагаем, что артефакт гораздо древнее, но у нас есть основания верить, что его можно найти здесь — в гробнице Куалопека. Вы нашли Вилькабамбу. Посмотрим, кто доберётся до него первым».

Битва за артефакт и постановка трюков

Следующий блок посвящён репетиции напряжённого финала перуанской гробницы, где Лара пытается дотянуться до фрагмента Наследия (Scion), но её опережают. Слышна угрожающая реплика противника: «Извини, но я не могу позволить тебе сделать ни шагу дальше».

Здесь команда детально прорабатывает физику движений: Аликс объясняет постановщику, что Лара к этому моменту уже вымотана и тянется к артефакту из последних сил. Также актёры обсуждают момент, когда мощная ударная волна буквально сбивает героиню с ног, и подбирают нужную амплитуду падения.

Работа нарративщиков и вторая часть ролика

Помимо актёров, на кадрах можно заметить ведущего нарративного дизайнера Марию Борыс-Пёнтовскую из польской студии Flying Wild Hog, которая следит за постановкой сцен. На отметке 4:25, после короткого перерыва и дружного «Спасибо, команда!», звук в ролике обрывается — оставшаяся половина видео идёт в замедленном темпе без аудиодорожки, позволяя в деталях рассмотреть мимику и пластику актёров.

Напомним, что разработкой Tomb Raider: Legacy of Atlantis занимается польская студия Flying Wild Hog при поддержке Crystal Dynamics. Игра создаётся на движке Unreal Engine 5 для ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2. Релиз запланирован на 12 февраля следующего года.