От летучих мышей до Тираннозавра: разработчики Tomb Raider: Legacy of Atlantis показали бестиарий Перу

Amazon Game Studios представило третью часть документального цикла, раскрывающего подробности разработки приключенческого экшена Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Игра создается по мотивам культового оригинала 1996 года, положившего начало истории знаменитой расхитительницы гробниц Лары Крофт. Свежий эпизод уже доступен к просмотру на официальном YouTube-канале франшизы — Play Tomb Raider.

Свежий выпуск целиком сосредоточен на бестиарии Перу — именно с этой локации начнется приключение. Разработчики детально описали процесс воссоздания хищников и показали концепт-арты волков, летучих мышей, а также доисторических монстров во главе со знаменитым Тираннозавром. Все эти опасности встанут на пути Лары Крофт во время поисков первой части Наследия. В самом ролике представители Crystal Dynamics и Flying Wild Hog объясняют, как классические механики и атмосфера оригинала адаптируются под современные стандарты Unreal Engine 5.

Релиз приключенческого экшена ожидается 12 февраля 2027 года на PC, PS5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.