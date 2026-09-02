Первые превью Tomb Raider: Legacy of Atlantis разочаровывают - игра перегружена утомительными механиками

На Gamescom 2026 прошла закрытая презентация ремейка культовой Tomb Raider - Legacy of Atlantis, который разрабатывают Flying Wild Hog при надзоре Crystal Dynamics и издательстве Amazon Game Studios. Релиз запланирован на 12 февраля 2027 года. Однако, судя по первым отзывам, проект рискует повторить ошибки мрачных перезапусков, от которых серия так долго отходила.

Журналисты, в том числе представители ведущих игровых изданий, остались в лучшем случае насторожены. Поводом стал показ переосмысленной головоломки с мечами Дамокла из первого Tomb Raider. Визуально игра действительно впечатляет: "лощи света пронзают древнюю тьму, буйная растительность и цветы покрывают камни", а новая актриса озвучки Эликс Уилтон Реган возвращает Ларе ту самую живую и остроумную интонацию, которую фанаты так ценили до угрюмой трилогии-перезапуска. Но именно здесь начинаются главные претензии.

Разработчики, по словам директора Crystal Dynamics Джеффа Адамса, хотят "сохранить магию оригинальных локаций, но при этом удивлять по-новому". На деле это означает навязывание механик, которые уже утомили игроков за последние годы. В Legacy of Atlantis появились древо навыков, крафтинг еды из подручного хлама (включая турнепс, который вряд ли растет в древних подземельях), а также сканер - устройство, позволяющее Ларе получать подсказки в духе "ворота закрыты, у механизма есть четыре слота".

"Это выглядит нелепо и разрушает погружение", - отмечают журналисты. Особое раздражение вызвала вторая функция сканера - анализ окружающего мира для "изучения истории", которую один из обозревателей иронично сравнил с "переносным ChatGPT".

В показанном примере Лара сканирует внушительные ворота, расположенные рядом с неким открывающим механизмом с четырьмя видимыми гнездами. "Ворота все еще закрыты", - полезно объясняет Лара после сканирования, "и у открывающего механизма есть четыре разных гнезда". Именно такое понимание и нужно опытному охотнику за сокровищами с многолетним стажем!

Среди других спорных решений - три QTE подряд (события с быстрым нажатием кнопок) во время уклонения от падающих мечей, а также необходимость прокачивать навык в древе, чтобы просто удлинить дистанцию выстрела.

Впрочем, не все вызывает отторжение. Журналисты хвалят улучшенный ИИ врагов (например, леопарды теперь могут прятаться и наносить скрытые удары), новый функционал крюка-кошки и эффектные панорамные виды подземного города в греческом стиле.

Это выглядит потрясающе, но кажется, что все лучшее задушено лишними меню и подсказками.

Итоговая позиция журналистов выражена прямо:

Если Legacy of Atlantis - это индикатор будущего серии для Crystal Dynamics, то меня нужно убеждать дальше. Привычный экшен выглядит достаточно увлекательно, но весь этот навороченный балласт - крафтинг, сканирование, прокачка, QTE - кажется неуклюжим и устаревшим. Это прямо противоположно тому, чем должна быть Лара Крофт.

Таким образом, пока ремейк вызывает больше тревоги, чем восторга. Фанатам оригинала советуют не спешить с предзаказами и ждать полноценных обзоров ближе к февралю 2027 года.