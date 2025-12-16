Первый трейлер Tomb Raider: Legacy of Atlantis продемонстрировал реальные кадры из игры

Tomb Raider: Legacy of Atlantis — один из самых громких анонсов TGA 2025. Речь идет о полноценном ремейке первого приключения Лары Крофт, разработкой которого занимается польская студия Flying Wild Hog в сотрудничестве с Crystal Dynamics.

В подкасте Granaliza продюсер студии-разработчика Flying Wild Hog Томаш Гоп (Tomasz Gop) поделился парой деталей касательно Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Прежде всего Гоп подтвердил, что в первом трейлере игры показаны реальные сцены из игрового процесса. Как он сам отметил, «это не предварительно отрендеренный трейлер», а значит, в ролике показано текущее состояние проекта, а не просто концепт, подготовленный для маркетинговых целей.

Помимо этого, во время разговора продюсер также затронул тему локализации игры. Его высказывания можно считать осторожно позитивными — многое указывает на то, что тема с языками еще не закрыта... или, как минимум, нет окончательного решения.

Я не могу много говорить о том, на каких языках будет доступна локализация Tomb Raider: Legacy of Atlantis, но есть люди, которые сосредоточены исключительно на этом, хотя мы еще не знаем, на каких языках она будет доступна. Пожалуйста, не торопитесь с выводами, пока еще слишком рано говорить о том, на каких языках будет доступна игра.

Другими словами, пока нет официального подтверждения того, какие еще языковые версии будут доступны помимо уже заявленных, но есть много признаков того, что разработчики ремейка TR1 еще не сказали своего последнего слова.

Релиз Tomb Raider: Legacy of Atlantis запланирован на 2026 года на ПК и консолях.