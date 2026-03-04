ЧАТ ИГРЫ
Tomb Raider (1996) 14.11.1996
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
Петиция за возвращение локальной озвучки в Tomb Raider: Legacy of Atlantis собрала почти 17 тысяч подписей

Gruz_ Gruz_

Петиция за возвращение дубляжа в Tomb Raider: Legacy of Atlantis достигла важной отметки, собрав почти 17 000 подписей. Фанаты возмущены отсутствием озвучки на испанском, итальянском, польском и русском языках, что нарушает 25-летнюю традицию серии. Особое недовольство вызывает отсутствие польской локализации при участии в разработке польской студией Flying Wild Hog.

Авторы петиции подчеркивают, что полноценная голосовая локализация — это не просто вопрос предпочтений, а залог погружения и аутентичности. Игроки призывают Crystal Dynamics пересмотреть политику до релиза в 2026 году, заявляя, что отказ от дубляжа вредит атмосфере и доступности игры.

Кампания объединила сообщества Европы, Азии и Ближнего Востока в борьбе за полноценное культурное представительство во франшизе. Фанаты называют это «шагом назад» в вопросах доступности и культурного представительства франшизы. Петиция служит четким сигналом: глобальное сообщество ожидает от современного ремейка такого же уровня проработки, какой был у оригинальных игр на протяжении двух десятилетий.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis — это ремейк оригинала 1996 года, создаваемый на Unreal Engine 5. Выход игры на Xbox Series X|S, PlayStation 5 и ПК ожидается в 2026 году.

Комментарии:  10
barabear

так это дубляжи всегда портят погружение, так как всегда есть неточности перевода и личная отсебятина от локализаторов.

7
Бэтмен из Блавикена

У игры даже субтитров на русском и ещё некоторые языки не будет. Не то, что озвучка.

2
vertehwost Бэтмен из Блавикена

Найдутся даже те кто душнить будут и из-за русской текстовой локализации

AndruhaGruz
ModestDL

Будто бы разрабов и издателей волнует мнение фанатов, не принадлежащих к меньшинствам.

1
Бэтмен из Блавикена

Crystal Dynamics вполне себе слушают. Вон ремастеры старых Ларок озвучку на русский получили, потому что Даур из Стопгейма смог договориться. А вот Amazon, которые издают игру, - уже хз.

DreadfulLiam

Волнует не волнует, а 17к подписей они собрали, а это как минимум 17к которым очень даже не похyй и они готовы на это потратить время. А сколько людей ещё купят при наличии локализации? А скольки не похyй, но петецию они не подписывали и вообще не знали о ней?

ZNGRU

Толку никакого не будет.

1
oleg21412

Если ничего не делать то - да, толку и не будет. А так хотя бы есть шанс.

Под лежачий камень вода не течет.😁😁😁

3
dmbarar

В чем проблема выучить английский?