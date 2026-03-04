Петиция за возвращение локальной озвучки в Tomb Raider: Legacy of Atlantis собрала почти 17 тысяч подписей

Петиция за возвращение дубляжа в Tomb Raider: Legacy of Atlantis достигла важной отметки, собрав почти 17 000 подписей. Фанаты возмущены отсутствием озвучки на испанском, итальянском, польском и русском языках, что нарушает 25-летнюю традицию серии. Особое недовольство вызывает отсутствие польской локализации при участии в разработке польской студией Flying Wild Hog.
Авторы петиции подчеркивают, что полноценная голосовая локализация — это не просто вопрос предпочтений, а залог погружения и аутентичности. Игроки призывают Crystal Dynamics пересмотреть политику до релиза в 2026 году, заявляя, что отказ от дубляжа вредит атмосфере и доступности игры.
Кампания объединила сообщества Европы, Азии и Ближнего Востока в борьбе за полноценное культурное представительство во франшизе. Фанаты называют это «шагом назад» в вопросах доступности и культурного представительства франшизы. Петиция служит четким сигналом: глобальное сообщество ожидает от современного ремейка такого же уровня проработки, какой был у оригинальных игр на протяжении двух десятилетий.
Tomb Raider: Legacy of Atlantis — это ремейк оригинала 1996 года, создаваемый на Unreal Engine 5. Выход игры на Xbox Series X|S, PlayStation 5 и ПК ожидается в 2026 году.
так это дубляжи всегда портят погружение, так как всегда есть неточности перевода и личная отсебятина от локализаторов.
У игры даже субтитров на русском и ещё некоторые языки не будет. Не то, что озвучка.
Найдутся даже те кто душнить будут и из-за русской текстовой локализации
Будто бы разрабов и издателей волнует мнение фанатов, не принадлежащих к меньшинствам.
Crystal Dynamics вполне себе слушают. Вон ремастеры старых Ларок озвучку на русский получили, потому что Даур из Стопгейма смог договориться. А вот Amazon, которые издают игру, - уже хз.
Волнует не волнует, а 17к подписей они собрали, а это как минимум 17к которым очень даже не похyй и они готовы на это потратить время. А сколько людей ещё купят при наличии локализации? А скольки не похyй, но петецию они не подписывали и вообще не знали о ней?
Толку никакого не будет.
Если ничего не делать то - да, толку и не будет. А так хотя бы есть шанс.
Под лежачий камень вода не течет.😁😁😁
В чем проблема выучить английский?