Письмо из XIX века и дата на календаре: новый тизер Tomb Raider намекает на прошлое семьи Крофт

Студия Crystal Dynamics опубликовала второй тизер лор-архива Croft Manor Archives («Архивы поместья Крофт»), в котором освещаются неизвестные детали франшизы Tomb Raider. На этот раз разработчики показали состаренное письмо от загадочного Т. Э. Крофта, написанное в 1881 году. Послание частично скрыто под июньским календарем с обведенным красным маркером 16-м числом.

Для фанатов имя Т. Э. Крофт (вероятно, Томас Крофт) — прямая отсылка к предкам героини, следы которых ранее встречались в дополнении «Узы крови» (Blood Ties). Отмеченный день на календаре может указывать как на важную веху внутри игровой хронологии, так и на дату некого летнего анонса.

Подобные материалы призваны углубить мифологию вселенной перед крупными релизами. Напомним, что на следующий год запланированы графический ремейк Legacy of Atlantis и сюжетное приключение Catalyst. Похоже, старинные семейные тайны напрямую отразятся на сюжете будущих новинок.