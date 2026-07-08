По словам Эликс Уилтон Реган, новой Ларе Крофт вернут фирменный британский юмор и шарм Анджелины Джоли

В свежем интервью для Variety,британская актриса Аликс Вилтон Риган (Alix Wilton Regan) поделилась деталями работы над ролью Лары Крофт в будущих игровых проектах от Crystal Dynamics и Amazon Games — Tomb Raider Legacy of Atlantis и Tomb Raider Catalyst. Актриса подробно описала разницу в подаче героини для каждой из игр, источники своего вдохновения, тонкости адаптации персонажа под игровой формат, а также упомянула свое общение с коллегой по франшизе Софи Тернер.

Реган подчеркнула, что намеренно разделяла образы расхитительницы гробниц. Согласно сюжетной хронологии, события Legacy of Atlantis разворачиваются раньше, поэтому там Лара предстает чуть более юной, доверчивой и эмоционально чистой. При этом хронологически игра все равно идет после трилогии-перезапуска Survivor, так что за плечами героини уже есть серьезный жизненный опыт. В Catalyst же Лара Croft выглядит заметно взрослее и опытнее.

При работе над ролью актриса ориентировалась на классическое наследие серии, так как авторы стремились вернуться к истокам. Главными ориентирами послужили оригинальная трилогия игр из 90-х, экранизации с Анджелиной Джоли и голос Камиллы Ладдингтон из последних частей. В итоге новая Лара сочетает в себе выдающийся ум, фирменную колкость и чисто английский сухой юмор, но сохраняет связь с современным каноном.

Помимо этого, Аликс подтвердила контакт с Софи Тернер, утвержденной на роль Лары в грядущем лайв-экшен сериале от Amazon. Девушки общались в одной компании еще до кастингов, а после официальных анонсов поздравили друг друга в переписке. Тем не менее, они сознательно избегают обсуждения рабочих нюансов: Реган считает, что делиться деталями актерской игры сейчас было бы неэтично по отношению к Тернер, которая как раз формирует собственное видение персонажа.

Говоря о специфике видеоигр в сравнении с ТВ, Реган сделала упор на интерактивность среды. Ее Лара — приземленная, самостоятельная и сильная личность, что идеально подходит для игрового процесса. Актриса резюмировала, что ее главной задачей было следовать духу «классической Лары Крофт», чтобы ветераны франшизы почувствовали ностальгию, а новички смогли с легкостью погрузиться во вселенную Tomb Raider.

Релиз ремейка первой части Tomb Raider под подзаголовком Legacy of Atlantis намечен на февраль 2027 года. Игра обновит оригинал 1996 года современной графикой, геймплеем и сюжетом. Полноценное продолжение серии, Tomb Raider Catalyst, выйдет позже в том же году и расскажет о путешествии Лары Крофт в Северную Индию. Оба проекта создаются на Unreal Engine 5 для PC, PS5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.