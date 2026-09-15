Подробности о новых существах в Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Студии Amazon Game Studios и Crystal Dynamics выпустили девятый мини-фильм о разработке Tomb Raider: Legacy of Atlantis, позволяющий подробнее взглянуть на существ, с которыми Лара Крофт столкнется в локациях с греческими руинами. В новом видео рассказывается о том, как команда разработчиков создавала этих новых противников и «оживляла» их.

Вслед за предыдущим выпуском, посвящённым изображению Греции в игре, новый эпизод переключает внимание на существ, обитающих в этом регионе. По словам геймдиректора Рауля Сикейры, боевые столкновения построены таким образом, чтобы игроки учились понимать поведение врагов и адаптировать тактику Лары, а не просто пытались одолеть каждого противника грубой силой.

«Когда вы попадаете в Грецию, мы представляем вам пару новых существ, с которыми предстоит сразиться», — пояснил Сикейра. Он охарактеризовал эти схватки как испытание, требующее от игроков понимания повадок каждого существа и соответствующей корректировки стиля игры.

Разработчики также стремятся к тому, чтобы эти столкновения подчёркивали роль Лары как искусной охотницы в условиях руин. Сикейра отметил, что игроки привыкли приходить в подобные локации и устанавливать там свои правила; это создаёт динамику, при которой Лара выступает в роли высшего хищника, а не добычи.

Одним из существ, представленных в Греции, является леопард. Его тактика скрытного нападения призвана проверить реакцию игрока, а акробатические способности Лары позволяют эффективно реагировать на атаки и перемещения зверя.

Крокодил представляет собой угрозу иного рода. Он обладает естественным преимуществом в бою под водой, но остаётся опасным и после выхода на сушу. Это заставляет игроков учитывать ещё один тип поведения противника при исследовании окружения.

Выход Tomb Raider: Legacy of Atlantis запланирован на 12 февраля 2027 года на PlayStation 5, Xbox Series X/S, в Steam и на Nintendo Switch 2.