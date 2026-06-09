Поклонники Tomb Raider подозревают разработчиков в использовании ИИ на официальной обложке

Игровое сообщество обратило внимание на возможные следы генеративного искусственного интеллекта на официальном арте для игры Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Подозрения возникли вскоре после того, как авторы проекта добавили на страницу в сервисе Steam предупреждение об использовании нейросетей в процессе разработки.

Недавно на странице предстоящего ремейка Tomb Raider: Legacy of Atlantis в цифровом магазине Steam появилось обязательное уведомление о применении генеративного искусственного интеллекта. В описании указано, что подобные инструменты использовались на ранних стадиях создания проекта для тестирования идей, а также для создания временных материалов. Разработчики из студии Flying Wild Hog при поддержке Crystal Dynamics заверили, что все такие ассеты были впоследствии заменены или доработаны людьми.

Формулировка о доработке материалов человеком вызвала беспокойство среди игроков. Пользователи предположили, что в финальной версии проекта все еще могут остаться элементы, созданные нейросетями. Вскоре после этого обсуждение переместилось на официальные рекламные материалы игры, включая изображение для металлического кейса, также известного как стилбук.

Внимательные пользователи социальных сетей опубликовали скриншоты обложки, указав на анатомические и графические неточности в изображении Лары Крофт. В частности, внимание критиков привлек ремень от рюкзака героини, который выглядит неестественно и словно сливается с ее одеждой и телом. Подобные графические дефекты часто встречаются при генерации изображений нейросетями, что дало повод для новых обвинений в адрес создателей.

Официальные представители Crystal Dynamics ранее заявляли, что используют технологии искусственного интеллекта исключительно для ускорения рабочих процессов и быстрого тестирования идей. При этом компания подчеркивала, что весь финальный контент в игре создается непосредственно разработчиками. Тем не менее, авторы пока не прокомментировали новые подозрения аудитории касательно обложки.

Релиз игры Tomb Raider: Legacy of Atlantis запланирован на 12 февраля 2027 года. Проект создается на базе графического движка Unreal Engine 5 и представляет собой полноценный ремейк оригинальной игры 1996 года. Игра будет доступна на персональных компьютерах, а также консолях PlayStation 5, Xbox Series X/S и Switch 2.