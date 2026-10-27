Последний геймплейный трейлер Tomb Raider: Legacy of Atlantis набрал 3 миллиона просмотров за 24 часа

Тизер-трейлер игры Tomb Raider: Legacy of Atlantis, выпущенный в честь 30-летия франшизы, за первые сутки собрал около 3 миллиона просмотров на трёх различных площадках. Ролик набрал 1,8 миллиона просмотров на портале IGN, 800 тысяч — в официальном аккаунте Play Tomb Raider в социальной сети X, а ещё 400 тысяч — на официальном YouTube-канале Tomb Raider.

Сюжет Tomb Raider: Legacy of Atlantis возвращает игроков к событиям оригинальной игры 1996 года: Лара Крофт отправляется на поиски артефакта «Сцион», посещая Перу, Грецию, Египет и таинственный остров, связанный с Атлантидой. Игра опирается на оригинальное повествование, дополняя его сюжетными элементами, которые связывают экспедицию Лары с событиями, произошедшими в ее жизни позднее.

Релиз игры запланирован на 12 февраля 2027 года для платформ Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 и ПК.