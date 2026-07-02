Постановщик сцен в Tomb Raider: Legacy of Atlantis считает неукротимую уверенность ключевой чертой Лары Крофт

Студия Flying Wild Hog сообщила в социальной сети X о запуске дневников разработки приключенческого экшена Tomb Raider: Legacy of Atlantis. В серии готовящихся видеороликов команда создателей поделится мыслями о культурном значении Лары Крофт. Новые выпуски будут выходить регулярно в течение ближайшего месяца.

Первую часть открыл главный режиссёр игровых роликов Патрик Кин (Patryk Kin), который охарактеризовал главную героиню как «чистую, неукротимую уверенность перед лицом невозможных тайн». Коллеги назвали это высказывание мощным описанием одного из самых долговечных и влиятельных персонажей в истории индустрии.

Выход Tomb Raider: Legacy of Atlantis запланирован на 12 февраля 2027 года для ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Switch 2. Обладатели расширенных изданий получат ранний доступ к проекту за 48 часов до официального релиза.