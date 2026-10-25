Прохождение Tomb Raider: Legacy of Atlantis займёт 14-16 часов - разработчики призывают не спешить с исследованием мира

Переосмысление оригинальной Tomb Raider под названием Tomb Raider: Legacy of Atlantis рассчитано примерно на 14–16 часов прохождения. Об этом в интервью MP1st рассказал Джефф Адамс, руководитель направления игрового опыта в Crystal Dynamics. По его словам, продолжительность будет зависеть от стиля игры, а сам проект специально создавали так, чтобы игрокам хотелось исследовать окружающий мир, а не торопиться к финалу.

Продолжительность оригинальной Tomb Raider обычно оценивают в 12–15 часов, поэтому новая версия окажется примерно сопоставимой по масштабу или немного длиннее. При этом Legacy of Atlantis получит обновлённые игровые механики и современные способы взаимодействия с окружением, включая специальное устройство для преодоления опасных участков и подъёма по вертикальным поверхностям.

Адамс подчеркнул, что команда намеренно создала мир, который должен пробуждать любопытство и побуждать игроков исследовать его в собственном темпе. Он также посоветовал не торопиться и обращать внимание на атмосферу, в том числе на звуковое оформление, которое помогает передать чувство одиночества — одну из характерных особенностей Tomb Raider.

Разработчик признал, что в эпоху социальных сетей избежать спойлеров бывает непросто, поэтому на время прохождения он рекомендует ограничить их использование. По его словам, игроки получат больше удовольствия, если позволят себе самостоятельно открывать секреты игры.

Ранее разработчики также обещали несколько причин вернуться в Tomb Raider: Legacy of Atlantis после первого прохождения. Релиз игры запланирован на 12 февраля 2027 года на PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 и ПК.