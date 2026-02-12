Разработчики Tomb Raider: Legacy of Atlantis: Это не ремейк, а переосмысление культовой классики для современных игроков

Анонсированная на The Game Awards 2025 Tomb Raider: Legacy of Atlantis выходит в юбилейный для серии год - ровно через 30 лет после дебюта Лары Крофт. Над проектом работает польская студия Flying Wild Hog (трилогия Shadow Warrior), однако Crystal Dynamics курирует процесс: обе игры - и Legacy of Atlantis, и Catalyst - существуют в единой временной линии.

Но, как подчеркивают разработчики в новом интервью изданию Famitsu, это не ремейк и не просто обновленная классика, а переосмысление. Генеральный менеджер Crystal Dynamics Скотт Эймос пояснил, что Legacy of Atlantis сохранит ДНК оригинала, переосмысливая ключевые элементы и представляя их с новой перспективы для "современных игроков". В качестве примера Эймос привел легендарный момент встречи Лары Крофт с тираннозавром: в Legacy of Atlantis он будет переосмыслен как "эпический приключенческий экшен-момент, который станет новым "ключевым воспоминанием" для игроков".

Керслейк добавил, что цель команды - сохранить "ощущение" оригинальной игры и ее ключевые особенности, такие как "уверенная и надежная Лара Крофт" и "классные стратегические головоломки". Однако боевая система и перемещение были полностью переработаны, как и окружение с планировкой уровней - и все это благодаря возможностям Unreal Engine 5.

Разработчики также дразнят публику "новшествами и сюрпризами", и инсайдеры уже строят догадки. Известный датамайнер VScooper (ранее точно указавший на северо-индийские локации в Catalyst) утверждает, что в Legacy of Atlantis может дебютировать "Общество Расхитителей Гробниц" - гильдия соперничающих охотников за сокровищами, которая получит развитие в Catalyst.

Новой голосовой актрисой Лары стала Аликс Уилтон Риган. Она уже успела заверить фанатов, что ее трактовка образа - это отсылка к классической, невозмутимо-дерзкой героине, а не к испуганной девушке из начала перезапуска 2013 года.

Релиз Tomb Raider: Legacy of Atlantis запланирован на 2026 год.