Разработчики Tomb Raider: Legacy of Atlantis намекнули, что Лара Крофт снова наденет облегающий комбинезон

Студия Crystal Dynamics намекнула на появление в грядущем приключенческом экшене Tomb Raider: Legacy of Atlantis классического костюма Лары Крофт из Tomb Raider III. В официальных социальных сетях франшизы был опубликован короткий видеоролик, в котором знаменитая расхитительница гробниц показана в облегающем костюме-комбинезоне (catsuit) из оригинальной игры 1998 года. В конце видео авторы на мгновение продемонстрировали этот же наряд на обновленной модели Лары.

В дополнение к тизеру студия предложила фанатам разгадать новую тематическую головоломку на официальном сайте Tomb Raider.

Масштабный ремейк-переосмысление создается на основе культовой первой части 1996 года. Сюжет расскажет о поисках древнего артефакта Наследие, ради которого Лара Крофт отправится в Перу, Грецию, Египет, а также на затерянный остров, связанный с Атлантидой. Разработчики обещают бережно перенести ключевые элементы оригинальной истории, добавив в повествование новые сюжетные связи с последующими событиями из жизни героини.

Релиз Legacy of Atlantis запланирован на 12 февраля 2027 года для PC, PS5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.