Разработчики Tomb Raider: Legacy of Atlantis обещают "множество причин" для повторного прохождения

В Tomb Raider: Legacy of Atlantis студии Crystal Dynamics и Flying Wild Hog представят переосмысление самой первой игры франшизы. Более того, похоже, они приготовили для игроков несколько сюрпризов, которые станут стимулом пройти игру снова.

Во время группового чата на выставке Gamescom представителя Crystal Dynamics спросили, можно ли собрать все костюмы, реликвии и другие коллекционные предметы за одно прохождение, или же предусмотрено что-то, что побудит игроков пройти игру повторно.

Представитель ответил:

На самом деле, верно и то, и другое. Всё зависит от вашего мастерства в играх серии Tomb Raider, ведь мы хотели остаться верными оригиналу. В самой первой Tomb Raider можно было собрать всё за одно прохождение — так же будет и в Legacy of Atlantis. Разумеется, будет и множество причин пройти игру снова, но я не хочу раскрывать слишком много подробностей заранее.

Официальное описание Tomb Raider: Legacy of Atlantis гласит, что это сюжетно-ориентированный приключенческий экшен для одного игрока, представляющий собой переосмысление культовой игры 1996 года. Игрокам предстоит примерить на себя роль Лары Крофт и отправиться в опасное кругосветное путешествие в поисках утраченных тайн Атлантиды. Проект предложит потрясающую графику, обновлённый геймплей и новые сюрпризы, сохраняющие дух оригинала. Атмосферные локации, знакомые головоломки с переработанной механикой и незабываемые моменты — например, эпическая схватка с тираннозавром — превращаются в масштабные кинематографичные игровые эпизоды. Это то самое легендарное приключение, которое помнят фанаты, но воссозданное с использованием возможностей, недоступных ранее, и дополненное новыми неожиданными элементами.