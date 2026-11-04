Разработчики Tomb Raider: Legacy of Atlantis отметили 100 дней до выхода новым промо-артом

Flying Wild Hog опубликовала в соцсетях новый промо-арт Tomb Raider: Legacy of Atlantis, напомнив, что до выхода игры осталось ровно 100 дней. Релиз переосмысления первой части приключений Лары Крофт запланирован на 12 февраля 2027 года.

Игра основана на оригинальной Tomb Raider 1996 года от Core Design, но также заимствует некоторые элементы из Tomb Raider: Anniversary. Разработчики обновят игровые механики, расширят сюжет и вновь отправят Лару на поиски древнего артефакта Скион. Путешествие пройдет через Перу, Грецию, Египет и остров, связанный с Атлантидой.

Проект создается Flying Wild Hog совместно с Crystal Dynamics на Unreal Engine 5. Издателем выступает Amazon Game Studios. Tomb Raider: Legacy of Atlantis выйдет на PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2. Всего предусмотрено три издания, причём Deluxe и Collector's Edition позволят начать прохождение на 48 часов раньше остальных игроков.