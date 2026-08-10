Разработчики Tomb Raider Legacy of Atlantis показали головоломки в Перу

Разработчики приключенческого экшена Tomb Raider Legacy of Atlantis представили новый геймплейный ролик, демонстрирующий обновленную систему головоломок на локациях в Перу. Видео, опубликованное в официальных социальных сетях, сопровождается музыкальным рядом, вдохновленным классическими частями франшизы.

Новинка переосмысляет события оригинала 1996 года и расширяет историю свежим повествовательным контентом, связывающим воедино разные хронологические эпохи серии. В поисках разрозненных фрагментов Наследия (Сциона) — древнего артефакта — Лара Крофт отправится в масштабное путешествие, посетив также Грецию, Египет и один из островов Средиземного моря. Проект, создаваемый на движке Unreal Engine 5, сочетает в себе узнаваемую основу с современными механиками и дополнительными сценарными элементами.

За производство тайтла отвечают студии Flying Wild Hog и Crystal Dynamics. Релиз запланирован на 12 февраля 2027 года для ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2. Игра будет доступна в изданиях Standard, Deluxe и Collector's, причем предзаказ двух последних гарантирует 48-часовой ранний доступ.