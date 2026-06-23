Разработчики Tomb Raider: Legacy of Atlantis показали концепт-арт обновленного Перу

Amazon Game Studios поделилась свежим концепт-артом во второй серии мини-документалки о создании Tomb Raider Legacy of Atlantis. В этом выпуске разработчики из Crystal Dynamics и Flying Wild Hog вместе с актрисой Аликс Уилтон Реган заглянули за кулисы производства. Они подробно рассказали, как переосмысляли Перу — самую первую локацию игры — и чем руководствовались при обновлении её дизайна.
Tomb Raider Legacy of Atlantis — это масштабный ремейк культового оригинала 1996 года от Core Design и Eidos Interactive. Проект создается на движке Unreal Engine 5 и предложит игрокам современную графику, улучшенный геймплей и расширенный сюжет. Ларе Крофт снова предстоит отправиться на поиски могущественного артефакта Скьона. Это приключение забросит её в дикие джунгли Перу, полуразрушенные храмы Греции, выжженные пустыни Египта и на загадочный, скрытый от глаз остров.
Релиз экшена намечен на 12 февраля 2027 года для ПК, PS5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.