Разработчики Tomb Raider: Legacy of Atlantis показали новые кадры и подтвердили дату выхода

На мероприятиях TR30 Derby и MCM London представили новые кадры Tomb Raider: Legacy of Atlantis — современной версии приключения, с которого началась история Лары Крофт. Релиз игры запланирован на 12 февраля 2027 года, и разработчики подтвердили, что дата остаётся в силе.

В ролике показали как игровые эпизоды, так и кинематографические сцены. Лара сражается с двумя пистолетами и дробовиком, раскачивается на конструкциях и стреляет по рептилиям — всё это было частью оригинальной Tomb Raider, вышедшей в 1996 году на первой PlayStation, Sega Saturn и ПК.

Игра получит три издания. За предварительный заказ также обещают предоставить 48 часов раннего доступа и костюм Survivor Outfit, позволяющий использовать облик Лары из перезапуска серии 2013 года. Ранее разработчики подтвердили, что Legacy of Atlantis станет частью канона трилогии Survivor.

Проект анонсировали на The Game Awards 2025 в честь 30-летия оригинальной Tomb Raider. Тогда же представили новую игру о Ларе Крофт — Tomb Raider: Catalyst, выход которой ожидается в 2028 году. Точная дата её релиза пока неизвестна.