Разработчики Tomb Raider: Legacy of Atlantis рассказали, как меняют сложность классической игры под современных игроков

Авторы Tomb Raider: Legacy of Atlantis подтвердили, что переосмысление оригинальной игры 1996 года потребовало пересмотра её знаменитой жёсткой сложности. По словам команды Crystal Dynamics и Flying Wild Hog, проект ориентируется на современные ожидания аудитории, но при этом не отказывается от ключевых элементов серии.
Разработчик Crystal Dynamics Уилл Керслейк отметил, что «правильный ремейк — это эволюция», и классические решения вроде мгновенной смерти от ловушек должны быть адаптированы под сегодняшние игровые привычки. Это не означает упрощение Tomb Raider, а скорее более честный и понятный подход к испытаниям, без излишнего упора на метод проб и ошибок.
При этом создатели подчёркивают, что дух серии останется неизменным. В Legacy of Atlantis по-прежнему будут масштабные головоломки, рискованные прыжки, опасные ловушки и фирменные сцены с гигантскими катящимися валунами — всё то, за что игроки любят Tomb Raider.
Проект позиционируется как современное переосмысление первой части, вдохновлённое подходом ремейков Resident Evil, и призвано сохранить баланс между ностальгией и комфортом для новой аудитории.
ну всё понятно... переработка геймплея под гейпады, подсказки каждые 3 минуты на любой чих и прочие прелести современной эволюции
Расскажу тебе по секрету, Лара с самой первой игры является консольной игрой, соответственно все заточено под геймпад.
не знаю как кому но в предыдущей части Ларка выглядела привлекательней чем эта пластиковая безэмоциональная кукла, которую нам показывают сейчас
В какой из предыдущих частей? Ей лицо раза 3 изменили
Ясно, тотальное упрощение для игрожура. // Максим Долматов
Пока то что я увидел мне очень понравилось. Жду выхода игры!.
Меня забавляет, как они, почему-то, полностью игнорируют Anniversary. Игра 1996 года, ремейк первой части. А почему нельзя сказать ремейк Anniversary?
так бы с МВ 05, а то полная жопа со сложностью, начиная с 9 босса в черном списке и дальше, даже читы не спасают. Тупо сразу со старта соперники на макс скоростях и бесконечным нитро, хотя никаких подобных модов не стоит
В LiS: Double Exposure добавили возможность пропустить весь геймплей-такие настройки будут под современных игроков?))))
Есть же Anniversary
Почему не сделать ремейк двушки/трешки?