ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Tomb Raider (1996) 14.11.1996
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8.5 268 оценок

Разработчики Tomb Raider: Legacy of Atlantis рассказали, как меняют сложность классической игры под современных игроков

IKarasik IKarasik

Авторы Tomb Raider: Legacy of Atlantis подтвердили, что переосмысление оригинальной игры 1996 года потребовало пересмотра её знаменитой жёсткой сложности. По словам команды Crystal Dynamics и Flying Wild Hog, проект ориентируется на современные ожидания аудитории, но при этом не отказывается от ключевых элементов серии.

Разработчик Crystal Dynamics Уилл Керслейк отметил, что «правильный ремейк — это эволюция», и классические решения вроде мгновенной смерти от ловушек должны быть адаптированы под сегодняшние игровые привычки. Это не означает упрощение Tomb Raider, а скорее более честный и понятный подход к испытаниям, без излишнего упора на метод проб и ошибок.

При этом создатели подчёркивают, что дух серии останется неизменным. В Legacy of Atlantis по-прежнему будут масштабные головоломки, рискованные прыжки, опасные ловушки и фирменные сцены с гигантскими катящимися валунами — всё то, за что игроки любят Tomb Raider.

Проект позиционируется как современное переосмысление первой части, вдохновлённое подходом ремейков Resident Evil, и призвано сохранить баланс между ностальгией и комфортом для новой аудитории.

19
10
Комментарии:  10
Ваш комментарий
malars0
правильный ремейк — это эволюция

ну всё понятно... переработка геймплея под гейпады, подсказки каждые 3 минуты на любой чих и прочие прелести современной эволюции

4
GayFish

Расскажу тебе по секрету, Лара с самой первой игры является консольной игрой, соответственно все заточено под геймпад.

2
Sasha12345789

не знаю как кому но в предыдущей части Ларка выглядела привлекательней чем эта пластиковая безэмоциональная кукла, которую нам показывают сейчас

3
spaMER_ID

В какой из предыдущих частей? Ей лицо раза 3 изменили

2
Пользователь ВКонтакте

Ясно, тотальное упрощение для игрожура. // Максим Долматов

2
SOLUS5678

Пока то что я увидел мне очень понравилось. Жду выхода игры!.

1
Mad IVIax

Меня забавляет, как они, почему-то, полностью игнорируют Anniversary. Игра 1996 года, ремейк первой части. А почему нельзя сказать ремейк Anniversary?

Артем Lion

так бы с МВ 05, а то полная жопа со сложностью, начиная с 9 босса в черном списке и дальше, даже читы не спасают. Тупо сразу со старта соперники на макс скоростях и бесконечным нитро, хотя никаких подобных модов не стоит

Денис Сидоров 5

В LiS: Double Exposure добавили возможность пропустить весь геймплей-такие настройки будут под современных игроков?))))

BattleEffect

Есть же Anniversary

Почему не сделать ремейк двушки/трешки?