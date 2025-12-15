Разработчики Tomb Raider: Legacy of Atlantis рассказали, как меняют сложность классической игры под современных игроков

Авторы Tomb Raider: Legacy of Atlantis подтвердили, что переосмысление оригинальной игры 1996 года потребовало пересмотра её знаменитой жёсткой сложности. По словам команды Crystal Dynamics и Flying Wild Hog, проект ориентируется на современные ожидания аудитории, но при этом не отказывается от ключевых элементов серии.

Разработчик Crystal Dynamics Уилл Керслейк отметил, что «правильный ремейк — это эволюция», и классические решения вроде мгновенной смерти от ловушек должны быть адаптированы под сегодняшние игровые привычки. Это не означает упрощение Tomb Raider, а скорее более честный и понятный подход к испытаниям, без излишнего упора на метод проб и ошибок.

При этом создатели подчёркивают, что дух серии останется неизменным. В Legacy of Atlantis по-прежнему будут масштабные головоломки, рискованные прыжки, опасные ловушки и фирменные сцены с гигантскими катящимися валунами — всё то, за что игроки любят Tomb Raider.

Проект позиционируется как современное переосмысление первой части, вдохновлённое подходом ремейков Resident Evil, и призвано сохранить баланс между ностальгией и комфортом для новой аудитории.