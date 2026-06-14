Разработчики Tomb Raider: Legacy of Atlantis рассказали о гибких настройках сложности

Грядущий приключенческий экшен Tomb Raider: Legacy of Atlantis, возможно, и переосмысляет самое первое приключение Лары Крофт, но в вопросе настроек сложности авторы черпают вдохновение из Shadow of the Tomb Raider. Об этом рассказал гейм-директор проекта Рауль Сикейра. В ремейке классики геймеры смогут детально настроить три независимых параметра игрового процесса. Приятный бонус для ветеранов серии: в настройках разрешат полностью отключить навязчивую желтую краску, которой в современных играх помечают уступы для скалолазания.

В интервью изданию GamesRadar Сикейра отметил, что это решение основано на отзывах аудитории. Раздельные настройки сложности для боевых сцен и головоломок помогут сбалансировать игровой процесс. Это даст игре ту гибкость, которой так не хватало предыдущей трилогии.

«Главный вывод, который мы сделали после Survivor-серии, — сложность обязана соответствовать запросам игрока. К финалу трилогии мы осознали, как важно давать геймерам свободу адаптировать геймплей под себя. Франшиза Tomb Raider всегда была смесью разных механик. Мы заметили, что многие обожают сложные ребусы, но пасуют в перестрелках, поэтому для экшен-сцен они выбирают легкий уровень».

Для хардкорных игроков такая система станет настоящим подарком. В современных играх выступы и тропы принято красить в яркие цвета. Многих это раздражает, так как игра лишается духа исследования. В Shadow of the Tomb Raider повышение сложности исследования приводило к тому, что цветная маркировка полностью исчезала, заставляя игроков ориентироваться на местности самостоятельно.

На вопрос о том, насколько точно Legacy of Atlantis скопирует ползунки сложности из прошлой части, Сикейра ответил, что авторы еще дорабатывают систему. Студия обещает позже раскрыть детали настроек доступности, но уже сейчас подтверждает: геймеров ждет очень похожий режим.

Релиз Tomb Raider: Legacy of Atlantis запланирован на 12 февраля 2027 года для ПК и актуальных консолей, включая Switch 2. Похоже, фанаты оригинала получат то, что хотели: исследование гробниц Перу, Греции и Египта снова потребует максимальной внимательности, как в классике 1996 года.