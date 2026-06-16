Разработчики Tomb Raider Legacy of Atlantis рассказали о переосмыслении образа Лары Крофт

В свежем интервью для Amazon Game Studios авторы из Crystal Dynamics поделились деталями эволюции Лары Крофт в грядущей Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Команда стремится освежить образ героини, не растеряв её культовых черт.

По словам директора по игровому опыту Джеффа Адамса, харизма Лары — это то, чем они не пожертвуют ни в коем случае, ведь «фанаты любят не просто парные пистолеты, а личность, которая за ними стоит». Нарративный директор Джон Стаффорд добавил, что интеллект, отвага, страсть к риску и дух первооткрывательства останутся главным фундаментом её характера.

Сюжет Legacy of Atlantis продолжит хронологию перезапуска (трилогии «Survivor»), но покажет героиню заметно повзрослевшей. Разработчики подчеркивают: прошлые испытания закалили Лару, но не ограничивают её развитие. В свою очередь, геймдиректор Раул Сикейра отметил, что теперь перед игроками предстанет та самая Лара из прошлых частей, но уже прошедшая через десятки новых неэкранных приключений. Она сознательно идет навстречу опасности, поскольку преодолела внутренние кризисы и наконец-то стала настоящей, уверенной в себе расхитительницей гробниц.

Стаффорд пояснил, что если Tomb Raider: Anniversary пересказывала классику на новый лад, то Legacy of Atlantis — это синтез 30-летней истории Лары. Авторы переосмыслили её внутренний путь, опираясь на перезапуск 2013 года. Создатели хотят показать живого человека, а не просто картонного персонажа, сыплющего остротами.

Релиз Tomb Raider: Legacy of Atlantis запланирован на февраль 2027 года. Проект переосмыслит оригинальное приключение Лары, сохранив сюжет и локации, но обновив графику, геймплей и добавив новые сюжетные сцены. Игра создается студией Flying Wild Hog совместно с Crystal Dynamics на движке Unreal Engine 5.