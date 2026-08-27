Разработчики Tomb Raider Legacy of Atlantis рассказали о переработке культовой сцены с Тирексом

Издание IGN пообщалось на выставке Gamescom 2026 с гейм-директором Crystal Dynamics Раулем Сикейрой и арт-директором Flying Wild Hog Ареком Томашевским о подходе к переосмыслению Tomb Raider в грядущей ремейк Tomb Raider Legacy of Atlantis. Обсуждая культовую встречу с Тирексом и то, как команда подошла к адаптации этой сцены из игры 1996 года, Сикейра отметил, что разработчики хотели сохранить элементы оригинала, но изменить саму механику схватки.

«С точки зрения гейм-дизайна нам было важно подчеркнуть различия в сцене с Тирексом. При всей культовости этого момента в 1996 году, мы четко понимали, что хотим сделать с ним что-то совершенно иное. Возвращаясь к корням трилогии выживания (Survivor), мы отлично научились создавать сцены, где за Ларой гонится медведь или лавина. Было очень естественно подумать: "Эй, а ведь это отличный момент для крутой кинематографичной сцены!". Так мы сможем дать этому событию больше экранного времени, уделить Тирексу должное внимание и предоставить игрокам больше контента».

Разработчики также учитывали, как материалы из оригинальных игр будут сочетаться с элементами, появившимися в последних частях Tomb Raider. Говоря о сохранении этого баланса, Сикейра подчеркнул: «Хотя это новый, современный взгляд, мы понимали: возвращаясь к классике и оглядываясь на наши недавние наработки, важно удерживать баланс между старым и новым. Было очень естественно продолжить этот тренд и в будущем».

На Gamescom за закрытыми дверями также демонстрировались новые геймплейные кадры и игровые зоны, которые планируется выпустить для широкой публики на следующей неделе.

«На этой неделе на Gamescom мы действительно показываем новые кадры и локации за закрытыми дверями. Широкая публика увидит их уже на следующей неделе, и мне не терпится узнать их реакцию», — заключил Сикейра.

Релиз Tomb Raider Legacy of Atlantis запланирован на 12 февраля 2027 года для Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 и ПК.