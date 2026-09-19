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Tomb Raider (1996) 14.11.1996
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8.4 352 оценки

Разработчики Tomb Raider Legacy of Atlantis расскажут про исследование затопленных гробниц Египта

monk70 monk70

Студия Amazon Game Studios анонсировала новый выпуск серии мини-документальных фильмов, посвящённых закулисью разработки игры Tomb Raider Legacy of Atlantis. Десятый эпизод, премьера которого состоится в понедельник, будет посвящён затопленным гробницам Египта. Анонс сопровождался публикацией нового концепт-арта в социальных сетях студии.

В проекте Tomb Raider: Legacy of Atlantis студии Crystal Dynamics и Flying Wild Hog стремятся представить бережное и современное переосмысление культовой игровой классики, вписав его в целостную концепцию будущего Лары Крофт. Независимо от того, знакомитесь ли вы с этой сагой впервые или возвращаетесь к ней из ностальгических чувств, этот перезапуск обязателен к ознакомлению для всех поклонников серии.

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