Разработчики Tomb Raider Legacy of Atlantis расскажут про исследование затопленных гробниц Египта

Студия Amazon Game Studios анонсировала новый выпуск серии мини-документальных фильмов, посвящённых закулисью разработки игры Tomb Raider Legacy of Atlantis. Десятый эпизод, премьера которого состоится в понедельник, будет посвящён затопленным гробницам Египта. Анонс сопровождался публикацией нового концепт-арта в социальных сетях студии.

В проекте Tomb Raider: Legacy of Atlantis студии Crystal Dynamics и Flying Wild Hog стремятся представить бережное и современное переосмысление культовой игровой классики, вписав его в целостную концепцию будущего Лары Крофт. Независимо от того, знакомитесь ли вы с этой сагой впервые или возвращаетесь к ней из ностальгических чувств, этот перезапуск обязателен к ознакомлению для всех поклонников серии.