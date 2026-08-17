Разработчики Tomb Raider: Legacy of Atlantis в новом видео подробно рассказали о боевой системе и развитии персонажа

Официальный канал Play Tomb Raider выпустил шестой эпизод мини-документальной серии о предстоящей игре Tomb Raider: Legacy of Atlantis. В ролике команда Crystal Dynamics и Flying Wild Hog вместе с актрисой Аликс Уилтон Риган, озвучивающей Лару Крофт, подробно разбирают, как они переосмыслили боевую систему и прогрессию персонажа. Игра выходит 12 февраля 2027 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam и Nintendo Switch 2.

Разработчики подчеркивают, что бой в Legacy of Atlantis должен ощущаться одновременно ловким и опасным. Один из ключевых элементов - система "Фокусировки". Во время боя (нанесения и получения урона, уклонений) заполняется специальный индикатор. Активировав "Фокусировку", игрок замедляет время вокруг Лары и получает возможность выполнять эффектные акробатические приемы в духе классической Лары 1996 года. Акробатика - важная часть характера героини, и разработчики хотели, чтобы она полноценно ощущалась в управлении.

Особое внимание уделили двум пистолетам - самому культовому оружию Лары. Команда настаивала, что "пистолеты должны ощущаться правильно", иначе теряется важная часть идентичности персонажа. Они работают как "рабочая лошадка": стреляют быстро, выглядят эффектно и подходят для большинства столкновений. Игроки могут пройти всю игру только с двумя пистолетами - это будет сложнее и дольше, но полностью возможно. Есть и другие варианты оружия (всего четыре), каждое заточено под свою дистанцию и стиль:

дробовик - ближний бой (примерно до 10 метров);

пистолеты-пулеметы - около 15 метров;

штурмовая винтовка - около 25 метров.

Бои построены на принципе честности: все атаки врагов четко читаются и телеграфируются. Со временем игрок учится распознавать паттерны противников и эффективно их контратаковать, превращаясь в настоящего "выживальщика".

Помимо дерева навыков, в игре есть сбор трав и приготовление из них еды/зелий. Они дают баффы (снижение получаемого урона, усиление атак) или просто восстанавливают здоровье. Ресурсы, которые игрок собирает в исследовании, можно комбинировать для создания бинтов и других полезных предметов.

Аликс Уилтон Риган описывает новую Лару как "сексуальную, уверенную в себе, сильную, авантюрную, потрясающую, свирепую, огненную, великолепную и очень физически подготовленную". Разработчики отмечают, что в игре есть спокойные моменты исследования, когда можно просто наслаждаться окружением, и резкие, интенсивные боевые эпизоды.