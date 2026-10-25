Разработчики Tomb Raider поздравили Лару Крофт и игровое сообщество с 30-летием франшизы

Официальный аккаунт франшизы Tomb Raider в соцсети X опубликовал праздничный пост в честь 30-летнего юбилея серии. В публикации создатели поздравили «леди расхитительницу гробниц» Лару Крофт и поблагодарили фанатов за три десятка лет совместных путешествий.

«С 30-летием, Tomb Raider! Поднимем бокалы за нашу леди гробниц, Лару Крофт, и за три десятилетия приключений», — говорится в официальном заявлении студии.

Публикация вызвала бурную реакцию среди фанатов, которые заполнили комментарии требованиями выпустить свежий трейлер грядущей части. Кроме того, давние поклонники серии призывают авторов выпустить на цифровых площадках культовые саундтреки трилогии LAU (Legend, Anniversary, Underworld).

Напомним, что первая игра о приключениях британского археолога Лары Крофт вышла в 1996 году, навсегда изменив жанр приключенческих экшенов и заложив основу для десятков сиквелов, комиксов, книг и голливудских экранизаций.

Сейчас франшиза готовится к следующей большой главе: релиз новой масштабной игры Tomb Raider: Legacy of Atlantis запланирован на 12 февраля 2027 года.