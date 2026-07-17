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Tomb Raider (1996) 14.11.1996
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8.4 344 оценки

Разработчики Tomb Raider раскрыли тайны предков Лары Крофт и представили "Общество Расхитителей"

Gruz_ Gruz_

Студия Crystal Dynamics представила внутриигровой документ «Архивы поместья Крофт» (Croft Manor Archives). Вымышленное историческое письмо призвано расширить вселенную Tomb Raider, раскрыть неизвестные ранее аспекты игрового мира, описать предысторию рода Крофт и дополнить биографию главной героини серии — Лары Крофт.

Письмо, отправленное в 1887 году из родового гнезда Крофтов, написано неким Т. Э. Крофтом для последующих поколений семьи. Автор размышляет о том, какое бремя накладывает знаменитая фамилия, и впервые упоминает «Общество расхитителей» (Society of Raiders). В это тайное братство входят исследователи, аристократы и даже воры, объединенные страстью к древним тайнам.

В тексте Крофт описывает строгий кодекс Общества: обязательства братьев по ордену, кара за предательство, наказания за неоправданные убийства и защиту священных мест-убежищ. Роль внутренней валюты здесь играют особые Знаки Общества — жетоны, чья ценность строится исключительно на взаимном доверии, а не на золоте. Главная миссия организации отражена в ее кредо: «Verum Invenire, Virtus Revela», что можно переводится как «Обнаружить истину, раскрыть силу». Рассказывая о своих экспедициях к древним руинам, Крофт-старший подчеркивает, что жажда знаний — это священный долг, который Крофты обязаны передавать из поколения в поколение.

Документ завершается напутствием будущим поколениям Крофтов. Автор не скрывает, что их ждут опасности, соперничество и заговоры. Тем не менее Т. Э. Крофт считает поиск древних секретов прямым долгом своей семьи. Он убежден: наследники обязаны первыми добираться до тайных знаний, чтобы опасные артефакты не попали в руки тех, кто готов использовать их во вред человечеству.

По мнению фанатского сообщества, публикация «Архивов поместья Крофт» напрямую тизерит сюжетное устройство и фракции будущих игр серии (включая ожидаемую Tomb Raider: Legacy of Atlantis). Включение «Общества Расхитителей» в каноничную историю Лары Крофт может кардинально перестроить бэкграунд героини, сделав её не просто археологом-одиночкой, а преемницей древнего тайного ордена.

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