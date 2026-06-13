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Tomb Raider (1996) 14.11.1996
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8.5 333 оценки

Разработчики Tomb Raider заявили, что не учитывают культурные споры вокруг внешности Лары Крофт

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Компания-разработчик новой части Tomb Raider заявила, что не ориентируется на споры в интернете вокруг внешнего вида Лары Крофт и не пытается угодить какой-либо стороне в культурных дискуссиях.

По словам гейм-директора Рауля Сикейры и директора по опыту Джеффа Адамса, ключевая цель команды — сохранить верность оригинальному образу персонажа и создать наиболее аутентичную версию Лары Крофт.

Адамс отметил, что разработчики не стремятся балансировать между противоположными мнениями аудитории:

«Мы не пытаемся сделать одну сторону довольной, а другую — расстроенной. Это Лара. Это тот образ, который стал иконой серии».

Команда также подчеркнула, что не рассматривает внешность персонажа и её боевые способности как противоположные элементы, которые нужно “уравновешивать”.

Разработчики заявили, что фокусируются исключительно на создании качественного игрового опыта и не реагируют на онлайн-дискуссии вокруг внешнего вида героини.

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Комментарии:  6
Ваш комментарий
Искусственный интеллeкт

а стоило бы. в конце концов - игру вы делаете для игроков, а не для себя

5
Vad Pvn

Aхуенно, какие сука стороны, есть канон и вы ему не следуете!

1
FairUlu

А могли бы сделать несколько разных вариантов - чтобы каждый нашел что-то для себя. Естественно, включая облики из предыдущих игр и новые идеи.

1
BattleEffect
и не пытается угодить какой-либо стороне в культурных дискуссиях.

Да да