Разработчики Tomb Raider заявили, что не учитывают культурные споры вокруг внешности Лары Крофт

Компания-разработчик новой части Tomb Raider заявила, что не ориентируется на споры в интернете вокруг внешнего вида Лары Крофт и не пытается угодить какой-либо стороне в культурных дискуссиях.

По словам гейм-директора Рауля Сикейры и директора по опыту Джеффа Адамса, ключевая цель команды — сохранить верность оригинальному образу персонажа и создать наиболее аутентичную версию Лары Крофт.

Адамс отметил, что разработчики не стремятся балансировать между противоположными мнениями аудитории:

«Мы не пытаемся сделать одну сторону довольной, а другую — расстроенной. Это Лара. Это тот образ, который стал иконой серии».

Команда также подчеркнула, что не рассматривает внешность персонажа и её боевые способности как противоположные элементы, которые нужно “уравновешивать”.

Разработчики заявили, что фокусируются исключительно на создании качественного игрового опыта и не реагируют на онлайн-дискуссии вокруг внешнего вида героини.