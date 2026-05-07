Разработкой Tomb Raider: Legacy of Atlantis занимаются сразу три студии

Студия Electric Square сообщила в LinkedIn, что помогает Crystal Dynamics и Flying Wild Hog в создании Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Проект, представляющий собой ремейк самой первой части серии, официально запланирован к выходу на 2026 год.

Основная разработка ведется силами Flying Wild Hog на движке Unreal Engine 5. Авторы стремятся осовременить классическое приключение Лары Крофт, добавив в него новый контент и актуальные графические технологии, но при этом полностью сохранив дух и мрачную атмосферу оригинала 1996 года.

Геймплей сфокусирован на изучении локаций, акробатике и решении сложных пространственных задач. Игрокам предстоит сражаться с дикими зверями и собирать фрагменты могущественного артефакта — Сципиона.

Релиз Legacy of Atlantis ожидается на консолях текущего поколения (PS5, Xbox Series X|S) и ПК.