Tomb Raider (1996) 14.11.1996
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8.5 250 оценок

Ремейк и новая часть? Инсайдер утверждает, что на The Game Awards покажут сразу несколько проектов по Tomb Raider

AceTheKing AceTheKing

Инсайдер shinobi602, которые ранее отметился рядом достоверных утечек, утверждает, на предстоящей The Game Awards покажут сразу несколько проектов по франшизе Tomb Raider.

Скорее всего, одним из проектов станет следующая часть Tomb Raider, которую разрабатывает студия Crystal Dynamics. Однако недавно так же появились слухи о том, что на церемонии представят ремейк оригинальной Tomb Raider - возможно именно он станет вторым проектом.

В сети появились предполагаемые обложка и скриншоты ремейка оригинальной Tomb Raider

The Game Awards 2025 пройдет в ночь с 11 на 12 декабря. Пре-шоу начнётся в 03:30 утра по московскому времени, а само мероприятие - в 04:00 утра.

15
2
Комментарии:  2
askazanov

Плохо что несколько, а не одну добротную...

Sciurus989

Надеюсь на ремейк и трилогию LAU. Продолжения не жду, ибо врядли у них получится родить что-то адекватное.