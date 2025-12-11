Ремейк и новая часть? Инсайдер утверждает, что на The Game Awards покажут сразу несколько проектов по Tomb Raider

Инсайдер shinobi602, которые ранее отметился рядом достоверных утечек, утверждает, на предстоящей The Game Awards покажут сразу несколько проектов по франшизе Tomb Raider.

Скорее всего, одним из проектов станет следующая часть Tomb Raider, которую разрабатывает студия Crystal Dynamics. Однако недавно так же появились слухи о том, что на церемонии представят ремейк оригинальной Tomb Raider - возможно именно он станет вторым проектом.

The Game Awards 2025 пройдет в ночь с 11 на 12 декабря. Пре-шоу начнётся в 03:30 утра по московскому времени, а само мероприятие - в 04:00 утра.