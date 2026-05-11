Ремейк Tomb Raider всё ближе: художник Diablo 4 завершил работу над локациями Legacy of Atlantis

Деннис Веллинг (Dennis Welling), специалист по игровому окружению, подтвердил, что приложил руку к созданию Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Совместно со студиями Crystal Dynamics, Flying Wild Hog и Electric Square Games он работал над визуальной составляющей проекта. Тон его публикации в соцсетях намекает на то, что команда успешно завершила один из ключевых этапов производства.

Выход игры по-прежнему запланирован на 2026 год на PC и консолях текущего поколения. Команда Flying Wild Hog готовит глобальный ремейк дебютной части Tomb Raider, стремясь бережно перенести классическую формулу на современные рельсы. Игроков ждет глубокая модернизация геймплея и существенно дополненный сюжет, который позволит взглянуть на первое приключение Лары Крофт через призму технологий нового поколения.

Технологической основой Legacy of Atlantis стал движок Unreal Engine 5, что гарантирует высочайший уровень графики и детализации окружения. Игрокам предстоит исследовать опасные руины и решать масштабные пространственные головоломки, воссозданные с помощью передовых технологий. Сюжет вновь сосредоточится на поисках трех частей Сциона — древнего артефакта, скрывающего в себе невероятную мощь Атлантиды.

Деннис Веллинг специализируется на создании игровых миров и растительности на базе Unreal Engine. До того как присоединиться к команде Tomb Raider, Веллинг внес значительный вклад в визуальный облик Diablo 4: для расширения Vessel of Hatred он проектировал уникальную флору джунглей и засушливых регионов.