Музыкальный сборник Tomb Raider 30th Anniversary Lo-Fi Collection, приуроченный к 30-летнему юбилею франшизы, стал доступен на стриминговых платформах Spotify и Apple Music. Ранее в октябре релиз состоялся эксклюзивно на официальном YouTube-канале серии.

Альбом создан студией Crystal Dynamics совместно с музыкантом фан-сообщества That Norsk Chick и художницей Tholia. В треклист вошли лоу-фай аранжировки композиций из всех ключевых эпох серии: классических частей от Core Design (оригинальная Tomb Raider вышла в 1996 году), трилогии Legend — Anniversary — Underworld, а также современной трилогии Survivor.

Продюсированием и ремиксами занималась That Norsk Chick, переосмыслившая темы композиторов Натана Маккри, Питера Коннелли, Мартина Айвсона, Троэльса Б. Фолманна, Колина О'Мэлли, Джейсона Грейвса, Бобби Тахури, Брайана Д'Оливейры, Уилберта Роже II и Пола Хаусмана.

В записи релиза также приняла участие актриса озвучивания Аликс Уилтон Риган, подарившая голос новым фразам Лары Крофт, в то время как обложкой и анимацией занималась художница Tholia.