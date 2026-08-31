Слух: Авторы ремейка Tomb Raider: Legacy of Atlantis уже планируют обновленные версии второй и третьей частей

Французское игровое издание PlayStation Inside (PSI) поделилось эксклюзивной инсайдерской информацией о будущем франшизы Tomb Raider. По сообщениям источников, близких к польской студии Flying Wild Hog, разработчики совместно с Crystal Dynamics не планируют дожидаться первых коммерческих результатов грядущей Tomb Raider: Legacy of Atlantis и уже запустили подготовку к производству следующих ремейков.

Речь идет об обновлении второй и третьей частей культовой серии. Журналисты отмечают, что к данной информации пока стоит относиться с долей скепсиса: издание PSI редко публикует подобные инсайды, поэтому подтвердить надежность их источника на 100% сейчас невозможно.

Напомним, что оригинальные Tomb Raider 2 и 3 вышли в конце 1990-х годов. Самая первая часть приключений Лары Крофт ранее уже получала официальное переосмысление — в 2007 году состоялся релиз Tomb Raider: Anniversary.

Ближайший релиз франшизы, Tomb Raider: Legacy of Atlantis, запланирован на 12 февраля 2027 года. Проект создается для ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2. Разработчики обещают бережно перенести классический сюжет, акробатическую систему и узнаваемый визуальный стиль главной героини с ее культовыми двойными пистолетами. При этом игровой процесс осовременят: авторы улучшат дизайн уровней и головоломки, а также внедрят систему крафта и полноценное древо навыков.