Слух: Crystal Dynamics раскроет сроки релиза будущих проектов о Ларе Крофт на летнем SGF

Предстоящий Summer Game Fest в июне станет ключевой точкой для будущего франшизы Tomb Raider. По информации источников, близких к Crystal Dynamics и Flying Wild Hog, именно на этом мероприятии планируют представить свежий трейлер Legacy of Atlantis. Главная цель презентации — объявить о переносе релиза: вместо 2026 года выход проекта теперь ожидается 12 февраля 2027-го, в день рождения Лары Крофт.

Для разработчиков выступление на летнем фестивале — шанс превратить негативную новость о задержке в мощный инфоповод. Демонстрация обновленного геймплея на Unreal Engine 5 призвана доказать, что дополнительное время пойдет производству на пользу. Таким образом, SGF послужит площадкой для «перезагрузки» ожиданий аудитории, где техническое качество должно оправдать лишний год томления.

Если на SGF озвучат новую дату для ремейка, это подтвердит «эффект домино» для всей серии: следующая крупная часть, Tomb Raider: Catalyst, автоматически сдвинется на 2028-й. Фактически летнее шоу станет ключевым этапом для понимания будущего Лары Крофт. Вместо спекуляций мы получим конкретику по обоим проектам, что позволит оценить целесообразность столь длительного ожидания.