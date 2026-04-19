Слух: Crystal Dynamics завершила основной этап разработки сценария Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Вокруг возвращения франшизы Tomb Raider сохраняется высокий уровень ожиданий, подогреваемый анонсом сразу двух проектов — Legacy of Atlantis и Catalyst. Особое внимание приковано к первому из них, так как он позиционируется как современное возвращение к корням серии. Согласно ранним прогнозам, релиз игры может состояться в ближайшие полтора года, что заставляет фанатов ловить любое упоминание о прогрессе разработки.

Недавним поводом для обсуждений стал слух, замеченный аккаунтом Universo Croft: бывший ведущий дизайнер повествования из Crystal Dynamics обновил свой профиль в LinkedIn, указав на завершение работы над Legacy of Atlantis. Для индустрии это важный маркер, указывающий на то, что ключевые элементы сюжета и структуры игры, скорее всего, уже полностью готовы. Хотя это и не гарантирует мгновенную премьеру, это явный признак перехода проекта на завершающие стадии производства.

Несмотря на статус приоритетного проекта, новости о новой Tomb Raider следует воспринимать с осторожностью. Реструктуризация и увольнения в Crystal Dynamics в 2025 году делают любые утечки сомнительными, а инсайды из LinkedIn стоит рассматривать лишь как признак завершения одного из этапов производства, а не как анонс скорого релиза или презентации.

До выхода официального трейлера любые прогнозы о сроках остаются не более чем предположениями.