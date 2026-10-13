Слух: Дисковая версия Tomb Raider: Legacy of Atlantis для PS5 выйдет без требования обязательной загрузки

В игровой индустрии продолжаются споры вокруг выпуска незавершенных физических изданий, когда покупателям дисков приходится скачивать ключевые файлы из сети для запуска игры. В контексте заявленного перехода Sony на цифровой формат к 2028 году, дисковое издание приключенческого экшена Tomb Raider: Legacy of Atlantis для PS5 может стать приятным исключением и главным подарком для фанатов классического формата.

Информацией об этом поделился инсайдер под ником Joe в соцсети X, опубликовав макеты бокс-артов. На обложках для Xbox Series X и Nintendo Switch 2 пользователи заметили плашку «Требуется загрузка», в то время как на коробке для PS5 подобное предупреждение отсутствует. Это дает основания полагать, что только на платформе от Sony игра будет полностью записана на Blu-ray носитель, тогда как версия для Switch 2 и вовсе может ограничиться лишь кодом активации в боксе.

Если данные подтвердятся, версия для PlayStation 5 станет самым востребованным и ценным релизом среди коллекционеров. Возможность запустить игру напрямую с носителя без привязки к серверам обеспечит консоли от Sony важное конкурентное преимущество в глазах аудитории, которая ценит независимость от цифровых платформ.

Впрочем, к этой информации стоит относиться скептически: надежность источника не подтверждена, а официального анонса от авторов Tomb Raider еще не было. Сам инсайдер признал, что не уверен на сто процентов в финальном дизайне обложек, хотя и считает их подлинность весьма вероятной. Поэтому пока стоит сохранять долю здорового скептицизма.

Релиз Tomb Raider: Legacy of Atlantis запланирован на 12 февраля 2027 года для PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.