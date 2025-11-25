Состоялся релиз TRX 1.0 с объединением классических Tomb Raider и поддержкой скриптов

Команда энтузиастов выпустила масштабное обновление для проекта TRX, который представляет собой открытую реализацию движков первых двух частей культовой серии Tomb Raider. Версия 1.0 стала важной вехой в развитии инструментария, объединив обе игры в рамках единой системы и предоставив сообществу новые технические возможности.

Главным нововведением свежего билда стала интеграция скриптового движка Lua. Эта функция значительно расширяет потенциал для создания пользовательских модификаций, позволяя авторам уровни прописывать сложные сценарии, настраивать взаимодействие с предметами, телепортацию и игровые события. Кроме того, разработчики внедрили поддержку переопределения объектов, звуков и анимаций через CSV-каталоги, что дает возможность использовать ресурсы одной игры в другой, например, переносить врагов из первой части в сиквел.

С технической точки зрения обновление привнесло поддержку треугольной геометрии и аддитивного смешивания текстур, а также улучшило билинейную фильтрацию. Для первой Tomb Raider были добавлены функции из продолжения, включая использование сигнальных шашек, расширенный арсенал оружия и дополнительные анимации главной героини. Вторая часть получила экраны загрузки, опцию мгновенного перезапуска уровня после гибели и более подробную статистику прохождения, учитывающую количество найденных секретов и устраненных противников.

Проект TRX распространяется с открытым исходным кодом и нацелен на сохранение работоспособности классики на современных системах, включая Windows и Linux. Для запуска игр через этот движок пользователям по-прежнему требуются оригинальные файлы данных, которые можно получить из лицензионных копий в магазинах Steam или GOG.