Соучредитель Eidos влюбился в Лару Крофт как только ее увидел

Как соучредитель Games Workshop, соавтор Fighting Fantasy и соучредитель Eidos Interactive, сэр Иэн Ливингстон, без сомнения, является одним из выдающихся представителей британской игровой индустрии. Выступая на мероприятии San Diego Comic-Con Málaga, сэр Ливингстон поделился воспоминаниями о своей насыщенной карьере.

В частности, Ливингстон вспомнил свои первые впечатления от Tomb Raider и то, как он влюбился в эту игру, стоило ему ее лишь увидеть.

Будучи игровым гиком в Eidos, я был ответственен за просмотр всех игр, находившихся в разработке. Я поехал в Дерби, в Core Design, встретился с Джереми Хит-Смитом, управляющим директором, зашел в его офис, и он показал мне все игры, которые были в разработке. Некоторые из них были неплохи, но ни одна не произвела на меня особого впечатления, пока я не вошел в последнюю комнату.



Я вошел, и можно сказать, что это было странное чувство, любовь с первого взгляда, наверное. На экране был женский персонаж, постоянно двигавшийся по экрану. В те дни, в середине девяностых, большинство игр были 2D-играми с боковым скроллингом. А здесь была одна из первых игр не только с 3D-персонажем, но и с 3D-женским персонажем. Камера также двигалась, так что можно было смотреть вверх и вниз.



Итак, в игре были невероятные технологии, невероятная графика и этот уникальный персонаж. И в ней были три основные составляющие: исследование, решение головоломок и сражения. И я подумал: «Вау!».

Безусловно, не он один считал, что Лара Крофт станет хитом, но даже он недооценил, как много игроков влюбились в нее с первого взгляда. Прогнозируя продажи первой части Tomb Raider, Ливингстон предполагал, что будет продано около 100 000 копий, но в итоге было реализовано 7 миллионов , что значительно превысило ожидания.