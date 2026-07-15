Создатели новой Tomb Raider намекнули на появление поместья Крофт в Legacy of Atlantis

Студия Crystal Dynamics опубликовала в официальных социальных сетях франшизы Tomb Raider загадочный тизер, который может намекать на возвращение одной из самых известных локаций серии. Разработчики выложили изображение старинного запечатанного конверта, лежащего поверх архивной папки поместья Крофт (Croft Manor Archives).

Публикацию сопроводили интригующей подписью о поиске «утерянных писем», что сразу спровоцировало среди фанатов волну слухов о появлении культового родового гнезда Лары Крофт в грядущей игре Tomb Raider Legacy of Atlantis. На данный момент авторы никак не прокомментировали эти предположения.

Новая часть знаменитой приключенческой франшизы создается силами силами Flying Wild Hog и Crystal Dynamics под эгидой Amazon Game Studios. Проект разрабатывается на базе графического движка Unreal Engine 5. Согласно синопсису, сюжет сфокусируется на масштабном кругосветном путешествии главной героини, которая отправится на поиски Наследия Атлантиды (Scion) — древнего могущественного артефакта.

Официальный релиз приключенческого экшена Tomb Raider Legacy of Atlantis запланирован на 12 февраля 2027 года. Игра выйдет одновременно на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S, а также Nintendo Switch 2.