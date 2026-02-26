Создатели ремейка Tomb Raider посетят GDC 2026 в Сан-Франциско

Студия Flying Wild Hog официально подтвердила свое участие в крупнейшей конференции игровых разработчиков — GDC 2026. Мероприятие пройдет с 9 по 13 марта в Сан-Франциско. Команда планирует обсудить актуальные тренды индустрии и укрепить деловые связи с международными партнерами.

GDC (Game Developers Conference) — ключевая B2B-площадка мировой игровой индустрии. Программа конференции традиционно охватывает геймдизайн, программирование, маркетинг и издательское дело, предоставляя экспертам пространство для обмена опытом и поиска новых векторов развития.\

Особое внимание в рамках бизнес-встреч будет уделено текущему флагману студии — Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Проект, создаваемый совместно с Crystal Dynamics, представляет собой масштабное переосмысление культового оригинала 1996 года. Благодаря возможностям UE5, игроков ждут полностью обновленная графика, звук и механики, но с той самой классической атмосферой приключений Лары Крофт.

Релиз игры запланирован на 2026 год для платформ PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.