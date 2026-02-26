Создатели ремейка Tomb Raider посетят GDC 2026 в Сан-Франциско

Студия Flying Wild Hog официально подтвердила свое участие в крупнейшей конференции игровых разработчиков — GDC 2026. Мероприятие пройдет с 9 по 13 марта в Сан-Франциско. Команда планирует обсудить актуальные тренды индустрии и укрепить деловые связи с международными партнерами.
GDC (Game Developers Conference) — ключевая B2B-площадка мировой игровой индустрии. Программа конференции традиционно охватывает геймдизайн, программирование, маркетинг и издательское дело, предоставляя экспертам пространство для обмена опытом и поиска новых векторов развития.\
Особое внимание в рамках бизнес-встреч будет уделено текущему флагману студии — Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Проект, создаваемый совместно с Crystal Dynamics, представляет собой масштабное переосмысление культового оригинала 1996 года. Благодаря возможностям UE5, игроков ждут полностью обновленная графика, звук и механики, но с той самой классической атмосферой приключений Лары Крофт.
Релиз игры запланирован на 2026 год для платформ PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
вангую, что новый проект по Томб райдер будет не то не сё, т.е. судя по ролику и артам - сексуальность слабоватая, т.е. фансервис в пролёте, навалят лазания по уступам и прыжков через гепардов - кому это надо...
Томб райдер продавали две особенности: 1) фансервис, но его не будет даже исходя из того что игру пилят скуфы на фото у них с этим беда 2) медитативный и очень сильный панишерский геймплей, где каждый прыжок был крайне напряжённый - одна ошибка и рестарт, но такого геймплея нынешний гоймер не вынесет психически. Тогда спрашивается как они игру продавать будут? Пиф паф экшон не работает, это проверенный фэйл на последней трилогии. Кинцо историю придумают аля амазоновские сериалы...
как раз есть время ремастер трилогии 2006-2008 выпустить и закрыть гештальт, особенно владельцам актуальных консолей