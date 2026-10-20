Создатели Tomb Raider: Legacy of Atlantis обещают сохранить самые эмоциональные моменты оригинала

Разработчики Tomb Raider: Legacy of Atlantis хотят обновить классическую игру 1996 года, не растеряв то, за что её полюбили фанаты. Ключевые моменты, локации и образы, вызвавшие у игроков самые сильные эмоции, должны остаться в ремейке практически неизменными. При этом команда намерена пересмотреть некоторые детали, которые плохо сочетаются с более реалистичным изображением мира.

Об этом в интервью журналу Edge рассказал Михал Кук, креативный директор Flying Wild Hog. По его словам, разработчики ориентируются на то, что игроки лучше всего запомнили после прохождения оригинальной Tomb Raider: впечатляющие виды, отдельные места и ситуации, оставившие эмоциональный след. Именно эти элементы команда хочет сохранить, даже если остальная часть игры претерпит заметные изменения.

Однако Legacy of Atlantis не станет точной копией оригинала с обновлённой графикой. Создатели переосмысляют классическое приключение с учётом современных возможностей разработки. Такой подход уже вызвал споры среди поклонников: ранее стало известно, что в игре появятся крафт и деревья навыков, знакомые по Survivor Trilogy.

Джефф Адамс, директор по игровому опыту Crystal Dynamics, объяснил, почему некоторые элементы оригинала могут измениться. По мере роста реалистичности становится сложнее обосновать отдельные условности старой игры. В качестве примера он привёл аптечки, которые Лара Крофт находит в гробницах, где они пролежали тысячи лет.

Это наглядно показывает главную дилемму ремейка: сохранить атмосферу и узнаваемые моменты, не перенося в обновлённую игру каждую условность оригинала. Разработчикам предстоит найти баланс между ностальгией и современным подходом к приключениям Лары. Судя по заявлениям команды, знакомые образы останутся на месте, но путь к ним может измениться.