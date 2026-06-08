Создатели Tomb Raider: Legacy of Atlantis поделились закулисными кадрами разработки ремейка

Разработчики из Flying Wild Hog и Crystal Dynamics выпустили видеоролик о создании Tomb Raider Legacy of Atlantis — масштабного ремейка дебютной игры о Ларе Крофт. В съемках приняла участие Аликс Вилтон Реган, озвучившая главную героиню, а также ключевые участники команды разработки.

В ролике авторы подробно разобрали характер знаменитой расхитительницы гробниц, её роль в сюжете и те творческие ориентиры, которыми они руководствовались при обновлении культового образа.

Ремейк Проект разрабатывается на технологической базе Unreal Engine 5 и предложит игрокам современную графику, улучшенный геймплей и новые сюжетные линии при сохранении классической структуры и атмосферы оригинала. В основе геймплея остаются традиционные элементы франшизы: исследование локаций, преодоление препятствий и решение головоломок. Сюжетная кампания вновь посвящена поискам Ларой Крофт фрагментов Сциона — могущественного артефакта древности.

Релиз приключенческого экшена Tomb Raider: Legacy of Atlantis запланирован на 12 февраля 2027 года на ПК, PS5, Xbox Series X|S и Switch 2.