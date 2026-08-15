Создатели Tomb Raider Legacy of Atlantis подробнее расскажут о боевой системе и развитии персонажа

Amazon Game Studios анонсировала новый эпизод своей серии мини-документальных фильмов, посвящённых закулисью разработки Tomb Raider Legacy of Atlantis. Шестой эпизод будет посвящён боевой системе и развитию персонажа и запланирован к выходу на следующей неделе. Анонс был опубликован в социальных сетях студии.

Tomb Raider Legacy of Atlantis основана на оригинальной видеоигре Tomb Raider 1996 года, разработанной Core Design, и Tomb Raider Anniversary, разработанной Crystal Dynamics и выпущенной в 2007 году. Сюжет рассказывает о британской искательнице приключений Ларе Крофт, которая путешествует по Перу, Греции, Египту и средиземноморскому острову в поисках разбросанных фрагментов Скиона, древнего артефакта, связанного с атлантическими преданиями.

Игра разрабатывается студией Flying Wild Hog в сотрудничестве с Crystal Dynamics и выйдет на Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 и ПК 12 февраля 2027 года. Она будет доступна в стандартном, делюксовом и коллекционном изданиях, причём делюксовое и коллекционное издания будут включать 48 часов раннего доступа.