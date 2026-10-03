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Tomb Raider (1996) 14.11.1996
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8.4 355 оценок

Создатели Tomb Raider Legacy of Atlantis посвятят новый эпизод дневников разработки Ларсону Конвею

Gruz_ Gruz_

Студии Crystal Dynamics и Flying Wild Hog представят Ларсона Конвея в двенадцатой серии своего документального мини-сериала, посвященного созданию приключенческого экшена Tomb Raider Legacy of Atlantis. Премьера эпизода запланирована на ближайший понедельник. Анонс состоялся в официальных социальных сетях разработчиков и сопровождался публикацией эксклюзивного концепт-арта персонажа.

В новой интерпретации Ларсон Конвей представлен как бывший морской пехотинец США. Военная подготовка и боевое прошлое напрямую определяют его роль в сюжете. Согласно официальному профайлу, Конвей — надежный оперативник, способный действовать в критических ситуациях, хотя его авторитет в сообществе расхитителей гробниц еще только формируется. Среди ключевых черт характера героя авторы выделяют вспыльчивость, гордость, а главными его достоинствами называют преданность делу и богатый боевой опыт.

Выход Tomb Raider: Legacy of Atlantis запланирован на 12 февраля 2027 года для ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.

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