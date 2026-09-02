Создатели Tomb Raider Legacy of Atlantis представили новый концепт-арт, демонстрирующий Грецию

Amazon Game Studios поделилась новым концепт-артом, демонстрирующими Грецию в Tomb Raider Legacy of Atlantis, в преддверии завершения Gamescom 2026. Игра, находящаяся в разработке, основана на Tomb Raider от Core Design и Tomb Raider Anniversary от Crystal Dynamics. Новые кадры из игры будут опубликованы позже на этой неделе.

Tomb Raider Legacy of Atlantis продолжает события оригинальной Tomb Raider, добавляя дополнительный сюжетный контент, связывающий первое приключение Лары Крофт с более поздними периодами её жизни. Игра перенесёт игроков в Перу, Грецию, Египет и на средиземноморский остров, где Лара будет искать разрозненные фрагменты Скиона, древнего артефакта. Игра разрабатывается на движке Unreal Engine 5 и включает в себя обновлённые игровые системы.

Игра разрабатывается студией Flying Wild Hog в сотрудничестве с Crystal Dynamics и запланирована к выходу на Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 и ПК 12 февраля 2027 года. Она будет доступна в стандартном, делюкс и коллекционном изданиях. Делюкс и коллекционное издания включают 48 часов раннего доступа.