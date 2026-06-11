Создатели Tomb Raider: Legacy of Atlantis разъяснили, что использовали ИИ на ранних этапах для тестовых ресурсов

После разгоревшейся на прошлой неделе полемики Crystal Dynamics внесла ясность в то, как именно генеративный ИИ использовался в разработке Tomb Raider: Legacy of Atlantis. В интервью Polygon директор по пользовательскому опыту Crystal Dynamics Джефф Адамс объяснил, что технология использовалась специально для создания тестовых ресурсов.

В прошлый четверг компания Crystal Dynamics вновь подняла волну беспокойства по поводу роли генеративного ИИ в разработке игр после объявления даты выхода Legacy of Atlantis на Summer Game Fest. Наблюдатели заметили, что на странице игры в Steam появилось уведомление об использовании ИИ. В нем говорилось, что генеративный ИИ используется для «генерации идей», что оставляло много места для интерпретаций. Адамс предоставил более подробную информацию о том, что именно это означает.

В Crystal Dynamics мы рассматриваем ИИ как инструмент, который может помочь нашей команде быстрее получать правильные ответы. На ранних этапах разработки у нас может появиться идея для внутриигрового объекта. Но мы можем не быть уверены, стоит ли тратить время на то, чтобы разработчики его создавали. В этом случае мы можем использовать инструмент генеративного ИИ для визуализации этого объекта в игровом мире. Если это сработает, мы можем перенести его в наш традиционный рабочий процесс. Оттуда команда может разработать концепцию и создать объект. В конечном итоге весь готовый продукт в финальной игре будет создан людьми. Мы хотим максимально упростить для нашей команды создание высококачественных игровых впечатлений. Этого заслуживают фанаты.

Судя по предыдущим примерам, когда студии раскрывали информацию об использовании ИИ, объяснение Crystal Dynamics вряд ли успокоит противников этой технологии. Известные разработчики, такие как Larian Studios и Sandfall Interactive, недавно заигрывали с огнём, признав, что генеративный ИИ использовался при создании их проектов, что вызвало волну критики в социальных сетях.

Однако это не мешает разработчикам открыто говорить об использовании этой технологии. Генеративный ИИ был повторяющейся темой на Summer Game Fest в этом году. Помимо Crystal Dynamics, Sega подверглась критике за подтверждение использования ИИ при создании Crazy Taxi: World Tour. Square Enix вызвала подозрения, поделившись обложкой Kingdom Hearts Collection I-III, которую фанаты предположили сгенерированной ИИ. Многие студии, похоже, пока поддерживают эту технологию, независимо от того, как это будет выглядеть со стороны.